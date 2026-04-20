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WKN DE: A0MQY6 / ISIN: US45841N1072

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Interactive Brokers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Interactive Brokers Group veröffentlicht am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,603 USD. Dies würde einem Zuwachs von 25,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Interactive Brokers Group 0,480 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 28,70 Prozent auf 1,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Interactive Brokers Group noch 2,36 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,22 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 6,93 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,43 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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