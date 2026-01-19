Ausblick: Interactive Brokers Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Interactive Brokers Group wird am 20.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,595 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 33,41 Prozent auf 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Interactive Brokers Group noch 2,46 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,13 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,73 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 6,11 Milliarden USD, gegenüber 9,39 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at