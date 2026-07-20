Ausblick: Interactive Brokers Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Interactive Brokers Group lädt am 21.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,640 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 25,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,510 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Interactive Brokers Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,80 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 28,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Interactive Brokers Group 2,52 Milliarden USD umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD, gegenüber 2,22 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 7,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at