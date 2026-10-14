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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Interactive Brokers Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Interactive Brokers Group gibt am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,669 USD aus. Im letzten Jahr hatte Interactive Brokers Group einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Interactive Brokers Group nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 1,86 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 33,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,79 Milliarden USD umgesetzt worden.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,40 Milliarden USD, gegenüber 10,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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