Interactive Strength Aktie
WKN DE: A42FER / ISIN: US45840Y6095
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Interactive Strength mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Interactive Strength wird am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -11,435 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Interactive Strength noch -217,700 USD je Aktie verloren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,89 Prozent auf 6,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -75,125 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1202,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 25,1 Millionen USD, gegenüber 11,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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