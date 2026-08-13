Interactive Strength Aktie
WKN DE: A42FER / ISIN: US45840Y6095
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Interactive Strength veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Interactive Strength öffnet am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -19,670 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -149,100 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Interactive Strength in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 555,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 8,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -130,900 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1202,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 26,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 11,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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