Interarch Building Products Aktie
ISIN: INE00M901018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Interarch Building Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Interarch Building Products äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 18,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Interarch Building Products ein EPS von 17,05 INR je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,78 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 90,85 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 80,41 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,09 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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05.08.26
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