Ausblick: Interarch Building Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Interarch Building Products äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 18,50 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Interarch Building Products ein EPS von 17,05 INR je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,78 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 25,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 90,85 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 80,41 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 22,09 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at