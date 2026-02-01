Ausblick: Interarch Building Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Interarch Building Products wird am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 18,60 INR gegenüber 16,94 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 24,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 86,00 INR aus. Im Vorjahr waren 68,51 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 18,20 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at