Interarch Building Products Aktie
ISIN: INE00M901018
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Interarch Building Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Interarch Building Products wird am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 18,60 INR gegenüber 16,94 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 24,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,55 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 86,00 INR aus. Im Vorjahr waren 68,51 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 18,20 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interarch Building Products Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Interarch Building Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Interarch Building Products stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Interarch Building Products Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Interarch Building Products Limited Registered Shs
|1 981,15
|3,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.