Ausblick: Interarch Building Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Interarch Building Products wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Interarch Building Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,30 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 19,25 INR je Aktie gewesen.

Interarch Building Products soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,33 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,90 INR, gegenüber 80,41 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 22,47 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 18,98 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net