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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: IntercontinentalExchange Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

IntercontinentalExchange Group wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei IntercontinentalExchange Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,74 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,19 USD, gegenüber 5,77 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 11,11 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,23 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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