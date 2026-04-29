Ausblick: IntercontinentalExchange Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IntercontinentalExchange Group stellt am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass IntercontinentalExchange Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,38 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll IntercontinentalExchange Group 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,88 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte IntercontinentalExchange Group 2,97 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,98 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,89 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at