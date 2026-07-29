Ausblick: IntercontinentalExchange Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IntercontinentalExchange Group wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,63 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,11 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,02 USD je Aktie, gegenüber 5,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 10,96 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at