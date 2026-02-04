IntercontinentalExchange Group Aktie

WKN DE: A1W5H0 / ISIN: US45866F1049

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: IntercontinentalExchange Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IntercontinentalExchange Group öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,68 USD aus. Im letzten Jahr hatte IntercontinentalExchange Group einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,79 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei IntercontinentalExchange Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,47 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,92 USD, gegenüber 4,78 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 9,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 11,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

