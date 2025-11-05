Intercorp Financial Services Aktie

WKN DE: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3

<
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Intercorp Financial Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Intercorp Financial Services wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,99 PEN gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,71 Milliarden PEN für Intercorp Financial Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 740,9 Millionen USD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,51 PEN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,92 Milliarden PEN, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

