Ausblick: Intercorp Financial Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Intercorp Financial Services wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,99 PEN gegenüber 0,900 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,71 Milliarden PEN für Intercorp Financial Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 740,9 Millionen USD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,51 PEN je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,92 Milliarden PEN, gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
