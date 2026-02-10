Intercorp Financial Services Aktie
WKN DE: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Intercorp Financial Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Intercorp Financial Services präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,76 PEN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie vermeldet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,64 Milliarden PEN für Intercorp Financial Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 435,4 Millionen USD erzielt wurde.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,80 PEN, gegenüber 3,03 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 6,54 Milliarden PEN, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,60 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
