Ausblick: Intercorp Financial Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intercorp Financial Services stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,76 PEN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,76 Milliarden PEN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 670,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,66 PEN im Vergleich zu 4,85 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden PEN, gegenüber 2,83 Milliarden PEN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at