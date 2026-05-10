Intercorp Financial Services Aktie
WKN DE: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Intercorp Financial Services vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Intercorp Financial Services stellt am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 4,76 PEN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,76 Milliarden PEN erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 670,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 20,66 PEN im Vergleich zu 4,85 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 7,64 Milliarden PEN, gegenüber 2,83 Milliarden PEN im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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