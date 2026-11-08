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WKN DE: A2PN48 / ISIN: PAL2400671A3

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Intercorp Financial Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Intercorp Financial Services gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,90 PEN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,77 Milliarden PEN, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 811,5 Millionen USD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,40 PEN aus, während im Vorjahreszeitraum 4,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,09 Milliarden PEN in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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