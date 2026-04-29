Ausblick: InterDigital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

InterDigital wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD gegenüber 3,45 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 6,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 196,9 Millionen USD gegenüber 210,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,16 USD je Aktie, gegenüber 11,80 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 704,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 834,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at