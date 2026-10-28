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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: InterDigital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

InterDigital wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei InterDigital noch ein Gewinn pro Aktie von 1,93 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 164,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei InterDigital für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 153,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,07 USD im Vergleich zu 11,80 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 796,4 Millionen USD, gegenüber 834,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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