Ausblick: Interface stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Interface wird am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,330 USD aus. Im letzten Jahr hatte Interface einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Interface in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,72 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 320,4 Millionen USD im Vergleich zu 297,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,96 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,39 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at