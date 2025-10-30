Interface Aktie

WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044

30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Interface wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,480 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,480 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 358,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 344,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

