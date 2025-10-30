Interface Aktie
WKN DE: A1JYG7 / ISIN: US4586653044
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Interface wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,480 USD. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,480 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 358,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 344,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD aus. Im Vorjahr waren 1,48 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,38 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Interface Incmehr Nachrichten
|
30.10.25
|Ausblick: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Interface stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
31.07.25