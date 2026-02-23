Interface Aktie
Ausblick: Interface verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Interface lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 350,5 Millionen USD – ein Plus von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Interface 335,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD, gegenüber 1,48 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,32 Milliarden USD generiert wurden.
