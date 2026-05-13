Interfor Aktie
WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Interfor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Interfor veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Verlust von -0,397 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,680 CAD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 663,8 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 9,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 735,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,037 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,260 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,90 Milliarden CAD, gegenüber 2,81 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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