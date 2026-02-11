Ausblick: Interfor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Interfor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,166 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,970 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 545,9 Millionen CAD – ein Minus von 26,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Interfor 746,5 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,980 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,910 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,75 Milliarden CAD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at