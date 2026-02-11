Interfor Aktie

Interfor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Interfor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Interfor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,166 CAD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,970 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 545,9 Millionen CAD – ein Minus von 26,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Interfor 746,5 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -4,980 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5,910 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,75 Milliarden CAD, gegenüber 3,02 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Interfor Corp 7,35 8,89% Interfor Corp

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

