Interfor Aktie
WKN DE: A1120R / ISIN: CA45868C1095
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Interfor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Interfor wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,107 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,190 CAD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 689,3 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Interfor für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 784,0 Millionen CAD aus.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,676 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,260 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,98 Milliarden CAD, gegenüber 2,81 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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