Intermap Technologies a Aktie
WKN DE: A2H9GU / ISIN: CA4589774021
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: Intermap Technologies A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Intermap Technologies A öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intermap Technologies A ein EPS von 0,060 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 3,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 10,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,015 USD je Aktie, gegenüber 0,070 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 15,5 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 24,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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