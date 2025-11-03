Ausblick: International Flavors Fragrances stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

International Flavors Fragrances stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll International Flavors Fragrances in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,63 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,24 USD im Vergleich zu 0,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 10,82 Milliarden USD, gegenüber 11,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at