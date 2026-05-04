Ausblick: International Flavors Fragrances stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

International Flavors Fragrances präsentiert in der am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

12 Analysten schätzen, dass International Flavors Fragrances für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,980 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,64 Milliarden USD gegenüber 2,84 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,72 Milliarden USD, gegenüber 10,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at