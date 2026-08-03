Ausblick: International Flavors Fragrances stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Flavors Fragrances gibt am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,07 USD. Das entspräche einer Verringerung von 55,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,38 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll International Flavors Fragrances 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte International Flavors Fragrances 2,76 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,38 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,43 Milliarden USD, gegenüber 10,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at