Ausblick: International Flavors Fragrances zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

International Flavors Fragrances wird am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass International Flavors Fragrances im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,827 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,180 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,51 Milliarden USD aus – eine Minderung von 9,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International Flavors Fragrances einen Umsatz von 2,77 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,25 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,950 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 10,82 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 11,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at