International Game Technology Aktie

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: International Game Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

International Game Technology veröffentlicht am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,200 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,85 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 607,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International Game Technology einen Umsatz von 583,0 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,866 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,740 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,52 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,50 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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