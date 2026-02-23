International Game Technology Aktie
WKN DE: A14QUY / ISIN: GB00BVG7F061
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: International Game Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
International Game Technology lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,293 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll International Game Technology 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 663,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte International Game Technology 651,0 Millionen USD umsetzen können.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,803 USD, gegenüber 1,71 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Game Technology PLC
|
07:01
|Ausblick: International Game Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: International Game Technology verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: International Game Technology legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu International Game Technology PLC
Aktien in diesem Artikel
|International Game Technology PLC
|11,40
|-0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.