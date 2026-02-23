Ausblick: International Game Technology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

International Game Technology lädt am 24.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,293 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll International Game Technology 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 663,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte International Game Technology 651,0 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,803 USD, gegenüber 1,71 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at