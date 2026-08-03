Ausblick: International Game Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

International Game Technology wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,033 USD gegenüber -0,290 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,04 Prozent auf 592,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 631,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,647 USD, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,49 Milliarden USD im Vergleich zu 2,50 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at