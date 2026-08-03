International General Insurance Holdings Aktie

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WKN DE: A2P73K / ISIN: BMG4809J1062

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: International General Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

International General Insurance wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 114,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International General Insurance einen Umsatz von 132,6 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 458,4 Millionen USD, gegenüber 516,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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