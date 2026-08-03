International General Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A2P73K / ISIN: BMG4809J1062
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: International General Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
International General Insurance wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,613 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,770 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 114,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International General Insurance einen Umsatz von 132,6 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 458,4 Millionen USD, gegenüber 516,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International General Insurance Holdings Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: International General Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: International General Insurance gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: International General Insurance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: International General Insurance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)