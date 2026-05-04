Ausblick: International General Insurance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

International General Insurance wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,668 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 112,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 129,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 445,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 516,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at