International General Insurance Holdings Aktie
WKN DE: A2P73K / ISIN: BMG4809J1062
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: International General Insurance stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
International General Insurance wird am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,668 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,590 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 112,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 129,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,89 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 445,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 516,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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