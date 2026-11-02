Ausblick: International General Insurance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

International General Insurance veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,656 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 121,5 Millionen USD aus – eine Minderung von 5,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International General Insurance einen Umsatz von 128,7 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,89 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 479,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 516,7 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net