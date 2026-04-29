International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: International Paper gewährt Anlegern Blick in die Bücher
International Paper wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,141 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei International Paper noch ein Verlust pro Aktie von -0,240 USD in den Büchern gestanden.
International Paper soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,02 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber -6,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 24,83 Milliarden USD im Vergleich zu 23,63 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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