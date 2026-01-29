Ausblick: International Paper gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

International Paper wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 29,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,91 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,57 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 24,54 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 18,62 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at