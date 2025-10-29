Ausblick: International Paper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Paper lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird International Paper die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,569 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,48 Prozent erhöht. Damals waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll International Paper in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 6,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD, gegenüber 1,57 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 25,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,62 Milliarden USD generiert worden waren.

