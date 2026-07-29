International Paper Aktie
WKN: 851413 / ISIN: US4601461035
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: International Paper stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
International Paper öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD gegenüber 0,140 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll International Paper 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,20 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte International Paper 6,77 Milliarden USD umsetzen können.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,39 USD je Aktie, gegenüber -6,950 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 24,84 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 23,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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