Ausblick: International Seaways informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Seaways wird sich am 04.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,269 USD. Das entspräche einem Gewinn von 43,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,480 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 97,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 114,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber -2,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 512,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 255,9 Millionen USD generiert wurden.

