International Seaways Aktie

International Seaways für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DGML / ISIN: MHY410531021

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: International Seaways legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Seaways lässt sich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird International Seaways die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte International Seaways einen Gewinn von 0,720 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll International Seaways in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 242,1 Millionen USD im Vergleich zu 194,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,19 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 8,38 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 805,5 Millionen USD, gegenüber 951,6 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

