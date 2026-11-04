Ausblick: International Seaways legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Seaways präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,57 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte International Seaways 1,42 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll International Seaways im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 362,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 84,55 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 16,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,23 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,42 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 843,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net