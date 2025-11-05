Ausblick: International Seaways mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

International Seaways wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,999 USD. Dies würde einer Verringerung von 45,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem International Seaways 1,84 USD je Aktie vermeldete.

International Seaways soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 16,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 225,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD, gegenüber 8,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 787,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 951,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

