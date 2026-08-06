Internet Initiative Japan Aktie

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WKN: 924926 / ISIN: US46059T1097

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Internet Initiative Japan gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Internet Initiative Japan wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,317 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Internet Initiative Japan in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 537,6 Millionen USD im Vergleich zu 531,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD im Vergleich zu 1,81 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,39 Milliarden USD, gegenüber 2,29 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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