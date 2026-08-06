Internet Initiative Japan Aktie

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WKN: A0ERP8 / ISIN: JP3152820001

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Internet Initiative Japan mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Internet Initiative Japan wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Internet Initiative Japan im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,67 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 21,35 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 86,41 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,82 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 144,92 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 136,51 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 383,87 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 345,40 Milliarden JPY im Vorjahr.

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