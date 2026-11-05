Internet Initiative Japan Aktie
WKN: 924926 / ISIN: US46059T1097
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Internet Initiative Japan präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Internet Initiative Japan wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,406 USD. Dies würde einer Verringerung von 15,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Internet Initiative Japan 0,480 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 577,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 610,9 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 1,81 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,29 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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