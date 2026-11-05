Ausblick: Internet Initiative Japan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Internet Initiative Japan veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 31,44 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 35,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,27 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,09 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 142,32 JPY je Aktie, gegenüber 136,51 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 397,36 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 345,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net