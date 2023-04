Ausblick: Interpublic Group of Cos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Interpublic Group of Cos äußert sich am 27.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,19 Milliarden USD gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,54 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,86 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,75 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 9,77 Milliarden USD, gegenüber 9,45 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at