Ausblick: Interpump Group SPA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Interpump Group SPA präsentiert am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,454 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 536,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,2 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,28 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,96 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,16 Milliarden EUR, gegenüber 2,07 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net